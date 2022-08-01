Президент Болгарии Радев распустил парламент

В Болгарии назначено временное правительство
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента и назначил временное правительство. Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ.
«Президент Румен Радев подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва. Глава государства назначил выборы в Национальное собрание на 2 октября 2022 года. Другим указом президент Румен Радев назначил временное правительство со 2 августа 2022 года», — сообщает БНТ.
Ранее в отставку ушел премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, сообщает телеканал 360. Его обвиняли в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией. Члены парламента раскритиковали его финансовую политику.
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