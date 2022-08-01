Президент Болгарии Радев распустил парламент

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
В Болгарии назначено временное правительство Фото:

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента и назначил временное правительство. Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ.

«Президент Румен Радев подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва. Глава государства назначил выборы в Национальное собрание на 2 октября 2022 года. Другим указом президент Румен Радев назначил временное правительство со 2 августа 2022 года», — сообщает БНТ.

Ранее в отставку ушел премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, сообщает телеканал 360. Его обвиняли в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией. Члены парламента раскритиковали его финансовую политику.

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Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента и назначил временное правительство. Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ. «Президент Румен Радев подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва. Глава государства назначил выборы в Национальное собрание на 2 октября 2022 года. Другим указом президент Румен Радев назначил временное правительство со 2 августа 2022 года», — сообщает БНТ. Ранее в отставку ушел премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, сообщает телеканал 360. Его обвиняли в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией. Члены парламента раскритиковали его финансовую политику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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