В Болгарии отказались от части санкций против России

12 июля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Болгария отменяет часть логистических санкций Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию, который приостанавливала с 25 февраля. Такое сообщение распространило само ведомство. «Почта Болгарии информирует своих клиентов о том, что с 12 июля 2022 года возобновлен прием всех видов отправлений в Россию и Беларусь. За исключением курьерских (EMS) отправлений в Беларусь», — говорится на официальном сайте почты. Страны Запада ввели санкции против России из-за вынужденной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Ограничения коснулись экономики, банковского сектора и логистики. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что санкции в большей степени ударили по «авторам». Например, во всем мире усилилась мировая инфляция. Несмотря на это, ЕС готовит новый пакет санкций против России, передает «Национальная служба новостей». Продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть, уточняет Life.

Болгарская почта возобновила прием посылок в Россию, который приостанавливала с 25 февраля. Такое сообщение распространило само ведомство. «Почта Болгарии информирует своих клиентов о том, что с 12 июля 2022 года возобновлен прием всех видов отправлений в Россию и Беларусь. За исключением курьерских (EMS) отправлений в Беларусь», — говорится на официальном сайте почты. Страны Запада ввели санкции против России из-за вынужденной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Ограничения коснулись экономики, банковского сектора и логистики. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что санкции в большей степени ударили по «авторам». Например, во всем мире усилилась мировая инфляция. Несмотря на это, ЕС готовит новый пакет санкций против России, передает «Национальная служба новостей». Продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть, уточняет Life.