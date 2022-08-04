Челябинец заплатит 13,5 миллиона за дачу взятки вице-мэру

05 августа 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Вячеславу Бежину грозил реальный срок в колонии, но суд посчитал иначе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Задержан вице-мэр Челябинска Олег Извеков Челябинский бизнесмен Вячеслав Бежин оштрафован на 13 млн 500 тысяч рублей в качестве наказания за дачу взятки бывшему вице-мэру Челябинска Олегу Извекову. Такой приговор 5 августа огласили предпринимателю в Советском районном суде Челябинска. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «Подсудимый признан виновным в совершении преступления по п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ („Дача взятки в крупном размере“). Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 13 млн 500 тысяч рублей. Вопрос об обжаловании приговора будет решен после его изучения», — рассказала Наталья Мамаева. Подсудимый, будучи владельцем ООО «Суворов АйТи», в 2020 году договорился с заместителем главы Челябинска о даче взятки в сумме 450 тысяч рублей за оказание содействия в заключении контракта на 3,5 миллиона рублей. Передать успел только 225 тысяч рублей, затем все фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Бежин признал вину и раскаялся. Олег Извеков, также признавший вину в получении взятки, приговорен к штрафу в 22 млн рублей.

Челябинский бизнесмен Вячеслав Бежин оштрафован на 13 млн 500 тысяч рублей в качестве наказания за дачу взятки бывшему вице-мэру Челябинска Олегу Извекову. Такой приговор 5 августа огласили предпринимателю в Советском районном суде Челябинска. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «Подсудимый признан виновным в совершении преступления по п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ („Дача взятки в крупном размере“). Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 13 млн 500 тысяч рублей. Вопрос об обжаловании приговора будет решен после его изучения», — рассказала Наталья Мамаева. Подсудимый, будучи владельцем ООО «Суворов АйТи», в 2020 году договорился с заместителем главы Челябинска о даче взятки в сумме 450 тысяч рублей за оказание содействия в заключении контракта на 3,5 миллиона рублей. Передать успел только 225 тысяч рублей, затем все фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Бежин признал вину и раскаялся. Олег Извеков, также признавший вину в получении взятки, приговорен к штрафу в 22 млн рублей.