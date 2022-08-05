В Донецке после обстрела ВСУ загорелось здание вокзала. Видео

05 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР. «В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка горит здание ж/д вокзала, по ул. Савченко. Ранена женщина», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее ВСУ обстреляли Донецк во во время прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой, в результате погибли пять человек, пишет RT. В ночь на 5 августа украинские военные выпустили 20 ракет из «Градов» по Донецку, сообщает телеканал 360.

В Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР. «В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка горит здание ж/д вокзала, по ул. Савченко. Ранена женщина», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее ВСУ обстреляли Донецк во во время прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой, в результате погибли пять человек, пишет RT. В ночь на 5 августа украинские военные выпустили 20 ракет из «Градов» по Донецку, сообщает телеканал 360.