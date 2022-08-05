В Донецке после обстрела ВСУ загорелось здание вокзала. Видео

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В Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

«В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка горит здание ж/д вокзала, по ул. Савченко. Ранена женщина», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР.

ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее ВСУ обстреляли Донецк во во время прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой, в результате погибли пять человек, пишет RT. В ночь на 5 августа украинские военные выпустили 20 ракет из «Градов» по Донецку, сообщает телеканал 360.

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В Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР. «В результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка горит здание ж/д вокзала, по ул. Савченко. Ранена женщина», — сообщается в telegram-канале штаба теробороны ДНР. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в народных милициях республик. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее ВСУ обстреляли Донецк во во время прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой, в результате погибли пять человек, пишет RT. В ночь на 5 августа украинские военные выпустили 20 ракет из «Градов» по Донецку, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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