В ХМАО назвали безопасным смог, который мешает ходить по улице

Роспотребнадзор Югры заявил, что в Ханты-Мансийске воздух соответствует гигиеническим нормативам. При этом ранее МЧС попросили не выходить на улицу из-за смога от лесных пожаров. Информацию опубликовали в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО.
«Проведены замеры атмосферного воздуха на содержание вредных веществ. По результатам лабораторных исследований установлено, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено, — сообщил главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Сергей Тарада.
Сейчас в регионе зарегистрировано 58 лесных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров, по данным окружного МЧС. Задымления наблюдаются в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Комсомольском, Югорске, Советском, Зеленоборске, Самзе, Октябрьском, Игриме, Березово.
Ранее URA.RU рассказывало, что лесные пожары в ХМАО приблизились к дорогам и угрожают автомобилистам. Видео с места событий очевидцы предоставили агентству.
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