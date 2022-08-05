Путин ответил на антироссийские санкции Запада

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин ввел ответные запреты Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных» стран долями. Указ опубликован на портале правовой информации.

В частности, в стратегических компаниях и их «дочках», проекте «Сахалин 1» и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в компаниях, которые обслуживают российский ТЭК и ряду российских банков. Список установлен главой государства.

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Президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных» стран долями. Указ опубликован на портале правовой информации. В частности, в стратегических компаниях и их «дочках», проекте «Сахалин 1» и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в компаниях, которые обслуживают российский ТЭК и ряду российских банков. Список установлен главой государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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