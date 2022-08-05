Путин ответил на антироссийские санкции Запада

05 августа 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ввел ответные запреты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных» стран долями. Указ опубликован на портале правовой информации. В частности, в стратегических компаниях и их «дочках», проекте «Сахалин 1» и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в компаниях, которые обслуживают российский ТЭК и ряду российских банков. Список установлен главой государства.

Президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных» стран долями. Указ опубликован на портале правовой информации. В частности, в стратегических компаниях и их «дочках», проекте «Сахалин 1» и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в компаниях, которые обслуживают российский ТЭК и ряду российских банков. Список установлен главой государства.