Путин ответил на антироссийские санкции Запада

Владимир Путин ввел ответные запреты
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных» стран долями. Указ опубликован на портале правовой информации.
В частности, в стратегических компаниях и их «дочках», проекте «Сахалин 1» и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в компаниях, которые обслуживают российский ТЭК и ряду российских банков. Список установлен главой государства.
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