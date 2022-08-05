Эта акция, как и предыдущие, собрала тысячи человек (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургская компания «Сима-ленд» провела новый флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина. На видео, оказавшемся в распоряжении URA.RU, молодые сотрудники рассказывают о своих корнях — как бы подчеркивая многонациональность России.

«Я — азербайджанец», «Я — армянка», «Я — узбек», «Я — грузин», «Я — казашка», «Я — еврейка», «Я — чеченец», «Я — татарка», «Я — осетин», «Я — молдаванка», «Я — таджик», «Я — удмуртка» — говорят герои ролика, двигаясь на оператора. «Мы — русские! Мы — вместе! Владимир Владимирович, мы с вами!» — проскандировали следом несколько тысяч человек.

Это похоже на отсылку к знаменитому высказыванию главы государства. В начале марта, отмечая героев спецоперации РФ на Украине, Путин сказал: «Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дегестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: „Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин“. Всех невозможно перечислить».

Подобными акциями «Сима-ленд» уже прославился на всю страну. К примеру, сразу после начала спецоперации РФ на Украине пять тысяч человек участвовали во флешмобе-концерте в поддержку российской армии. Перед ними выступали рок-музыкант Вадим Самойлов (с песней «На Берлин»), вице-спикер заксобрания, экс-сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» Виктор Шептий и депутат Госдумы Жанна Рябцева.