Водитель, сбивший насмерть подростка в ЯНАО, часто нарушал ПДД

05 августа 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Горожане сообщили, что причастный к ДТП часто превышал скоростной режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель, из-за которого подросток скончался послед ДТП в Ноябрьске (ЯНАО), неоднократно нарушал правила дорожного движения. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», молодой человек также подрабатывал таксистом. «Этот человек в такси подрабатывая не задумывался о пассажирах и гонял как не пойми кто, музыку на всю катушку. Ничего его не беспокоило», — написала Полина Сафина в комментариях к одному из постов в группе «Независимый Ноябрьск». «На него жаловались неоднократно, но он все равно понтовался. К чему это привело», — добавила Люция Сабирова. По информации представителей паблика, водитель, причастный к ДТП, находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время он предстанет перед судом. В пресс-службе МВД по ЯНАО агентству пояснили, что обстоятельства выясняются, участники ДТП с места происшествия не скрывались. Более подробную информацию можно будет узнать позже. Ранее сообщалось, что 26 июля в Ноябрьске на улице 60 лет СССР произошла авария. Пешехода сбили напротив пожарной части. Несколько дней назад городские паблики сообщили, что пострадавший парень скончался.

Водитель, из-за которого подросток скончался послед ДТП в Ноябрьске (ЯНАО), неоднократно нарушал правила дорожного движения. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», молодой человек также подрабатывал таксистом. «Этот человек в такси подрабатывая не задумывался о пассажирах и гонял как не пойми кто, музыку на всю катушку. Ничего его не беспокоило», — написала Полина Сафина в комментариях к одному из постов в группе «Независимый Ноябрьск». «На него жаловались неоднократно, но он все равно понтовался. К чему это привело», — добавила Люция Сабирова. По информации представителей паблика, водитель, причастный к ДТП, находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время он предстанет перед судом. В пресс-службе МВД по ЯНАО агентству пояснили, что обстоятельства выясняются, участники ДТП с места происшествия не скрывались. Более подробную информацию можно будет узнать позже. Ранее сообщалось, что 26 июля в Ноябрьске на улице 60 лет СССР произошла авария. Пешехода сбили напротив пожарной части. Несколько дней назад городские паблики сообщили, что пострадавший парень скончался.