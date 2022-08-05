Помощник Эрдогана призвал не игнорировать Россию

05 августа 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

В Турции уверены, что с Россией нужно поддерживать дипломатические отношения Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Главный помощник президента Турции Фахреттин Алтун призвал не игнорировать Россию. Об этом сообщает Reuters. Через три недели после переговоров по вывозу зерна, состоялась еще одна рабочая встреча президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы стран встретятся в России. В связи с этим, директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун сказал о том, что данный фактор свидетельствует о том, что дипломатия работает. «Правда в том, что некоторые из наших западных друзей не хотят, чтобы столкновения между странами заканчивались. Они проливают крокодиловы слезы. Международное сообщество не может положить конец конфликта на Украине, игнорируя Россию. Дипломатия и мир должны восторжествовать», — пояснил он агентству. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган и Путин будут обсуждать окончание спецоперации РФ на Украине, а также конфликт в Сирии.

Главный помощник президента Турции Фахреттин Алтун призвал не игнорировать Россию. Об этом сообщает Reuters. Через три недели после переговоров по вывозу зерна, состоялась еще одна рабочая встреча президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы стран встретятся в России. В связи с этим, директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун сказал о том, что данный фактор свидетельствует о том, что дипломатия работает. «Правда в том, что некоторые из наших западных друзей не хотят, чтобы столкновения между странами заканчивались. Они проливают крокодиловы слезы. Международное сообщество не может положить конец конфликта на Украине, игнорируя Россию. Дипломатия и мир должны восторжествовать», — пояснил он агентству. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган и Путин будут обсуждать окончание спецоперации РФ на Украине, а также конфликт в Сирии.