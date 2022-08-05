Ургант впервые обратился к россиянам после отъезда из страны

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Ургант уехал из России в Израиль 11 марта Фото:

Телеведущий Иван Ургант впервые обратился к россиянам после своего отъезда из России. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале.

Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru. По этому поводу телеведущий иронично высказался.

«Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и добиться нескольких результатов», — пишет он. Ургант советует группе изъять из свободной продажи «все альбомы Пола Маккартни, за исключительный альбом «Назад в СССР». Также он предлагает членам переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества». И в качестве гимна Иван Ургант также вкидывает идею использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Ранее музыкант Сергей Шнуров обвинил Урганта и актрису Чулпан Хаматову в предательстве. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.

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Телеведущий Иван Ургант впервые обратился к россиянам после своего отъезда из России. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru. По этому поводу телеведущий иронично высказался. «Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и добиться нескольких результатов», — пишет он. Ургант советует группе изъять из свободной продажи «все альбомы Пола Маккартни, за исключительный альбом «Назад в СССР». Также он предлагает членам переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества». И в качестве гимна Иван Ургант также вкидывает идею использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер». Ранее музыкант Сергей Шнуров обвинил Урганта и актрису Чулпан Хаматову в предательстве. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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