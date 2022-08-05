Ургант впервые обратился к россиянам после отъезда из страны

05 августа 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Ургант уехал из России в Израиль 11 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий Иван Ургант впервые обратился к россиянам после своего отъезда из России. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru. По этому поводу телеведущий иронично высказался. «Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и добиться нескольких результатов», — пишет он. Ургант советует группе изъять из свободной продажи «все альбомы Пола Маккартни, за исключительный альбом «Назад в СССР». Также он предлагает членам переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества». И в качестве гимна Иван Ургант также вкидывает идею использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер». Ранее музыкант Сергей Шнуров обвинил Урганта и актрису Чулпан Хаматову в предательстве. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.

Телеведущий Иван Ургант впервые обратился к россиянам после своего отъезда из России. Обращение он опубликовал в своем telegram-канале. Ургант, а также другие деятели культуры попали в черные списки Госдумы на увольнение. Также в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Об этом сообщали в NEWS.ru. По этому поводу телеведущий иронично высказался. «Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и добиться нескольких результатов», — пишет он. Ургант советует группе изъять из свободной продажи «все альбомы Пола Маккартни, за исключительный альбом «Назад в СССР». Также он предлагает членам переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества». И в качестве гимна Иван Ургант также вкидывает идею использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер». Ранее музыкант Сергей Шнуров обвинил Урганта и актрису Чулпан Хаматову в предательстве. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов, в том числе и Иван Ургант — он уехал в Израиль с семьей 11 марта.