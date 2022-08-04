Власти ХМАО нашли новый способ борьбы с нелегальными свалками

Власти Югры разрешили муниципалитетам выплачивать 50% предоплату подрядчикам, которые будут ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.
«Заказчики вправе предусматривать авансирование стоимости контрактов до 50%. Речь идет о контрактах на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов в соответствии с федеральным проектом «Чистая страна», — пояснила губернатор Наталья Комарова. Информация опубликована на сайте правительства.
Проект объединяет экологическую и коммунальную направленность. Власти считают, что он должен решить не только проблему нелегальных свалок, но и загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Березовского района (ХМАО) выиграла суд у местной администрации. Надзорное ведомство требовало ликвидировать несанкционированную свалку в селе Теги, где складировали отходы производства.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»