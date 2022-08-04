04 августа 2022

Власти ХМАО нашли новый способ борьбы с нелегальными свалками

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, мусор, помойка, свалка
За ликвидацию нелегальных свалок подрядчики смогут получить 50% предоплату Фото:

Власти Югры разрешили муниципалитетам выплачивать 50% предоплату подрядчикам, которые будут ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

«Заказчики вправе предусматривать авансирование стоимости контрактов до 50%. Речь идет о контрактах на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов в соответствии с федеральным проектом «Чистая страна», — пояснила губернатор Наталья Комарова. Информация опубликована на сайте правительства.

Проект объединяет экологическую и коммунальную направленность. Власти считают, что он должен решить не только проблему нелегальных свалок, но и загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Березовского района (ХМАО) выиграла суд у местной администрации. Надзорное ведомство требовало ликвидировать несанкционированную свалку в селе Теги, где складировали отходы производства.

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Власти Югры разрешили муниципалитетам выплачивать 50% предоплату подрядчикам, которые будут ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «Заказчики вправе предусматривать авансирование стоимости контрактов до 50%. Речь идет о контрактах на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов в соответствии с федеральным проектом «Чистая страна», — пояснила губернатор Наталья Комарова. Информация опубликована на сайте правительства. Проект объединяет экологическую и коммунальную направленность. Власти считают, что он должен решить не только проблему нелегальных свалок, но и загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Березовского района (ХМАО) выиграла суд у местной администрации. Надзорное ведомство требовало ликвидировать несанкционированную свалку в селе Теги, где складировали отходы производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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