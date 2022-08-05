ВСУ ударили по гостинице под Херсоном

05 августа 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Одна из ракет ВСУ летела в Антоновский мост, но ее сбили Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные ударили ракетами по Херсонской области (город Алешки), повреждены станция техобслуживания и гостиница, которая работает при ней. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Сегодня в Херсоне слышали четыре удара. Из четырех украинских ракет одна попала в проходную завода „Сокол“ в Новой Каховке, две прилетели в Алешки. Пострадали станция техобслуживания и гостиница при ней. Жертв в обоих случаях нет. Помещения, к счастью, были пустыми. Четвертая ракета, по неподтвержденной информации, летела в Антоновский мост, но сбита», — рассказал корреспондент URA.RU. Ему удалось проехать по мосту. По его словам, там все спокойно, работы по восстановлению находятся в завершающей стадии. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В конце июля украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Снаряды попали по мосту, но сооружение не разрушено, сообщали власти Херсонской области.

Украинские военные ударили ракетами по Херсонской области (город Алешки), повреждены станция техобслуживания и гостиница, которая работает при ней. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Сегодня в Херсоне слышали четыре удара. Из четырех украинских ракет одна попала в проходную завода „Сокол“ в Новой Каховке, две прилетели в Алешки. Пострадали станция техобслуживания и гостиница при ней. Жертв в обоих случаях нет. Помещения, к счастью, были пустыми. Четвертая ракета, по неподтвержденной информации, летела в Антоновский мост, но сбита», — рассказал корреспондент URA.RU. Ему удалось проехать по мосту. По его словам, там все спокойно, работы по восстановлению находятся в завершающей стадии. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В конце июля украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Снаряды попали по мосту, но сооружение не разрушено, сообщали власти Херсонской области.