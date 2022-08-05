ВСУ ударили по гостинице под Херсоном

Украинские военные ударили ракетами по Херсонской области (город Алешки), повреждены станция техобслуживания и гостиница, которая работает при ней. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Сегодня в Херсоне слышали четыре удара. Из четырех украинских ракет одна попала в проходную завода „Сокол“ в Новой Каховке, две прилетели в Алешки. Пострадали станция техобслуживания и гостиница при ней. Жертв в обоих случаях нет. Помещения, к счастью, были пустыми. Четвертая ракета, по неподтвержденной информации, летела в Антоновский мост, но сбита», — рассказал корреспондент URA.RU. Ему удалось проехать по мосту. По его словам, там все спокойно, работы по восстановлению находятся в завершающей стадии.
Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В конце июля украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Снаряды попали по мосту, но сооружение не разрушено, сообщали власти Херсонской области.
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Украинские военные ударили ракетами по Херсонской области (город Алешки), повреждены станция техобслуживания и гостиница, которая работает при ней. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Сегодня в Херсоне слышали четыре удара. Из четырех украинских ракет одна попала в проходную завода „Сокол“ в Новой Каховке, две прилетели в Алешки. Пострадали станция техобслуживания и гостиница при ней. Жертв в обоих случаях нет. Помещения, к счастью, были пустыми. Четвертая ракета, по неподтвержденной информации, летела в Антоновский мост, но сбита», — рассказал корреспондент URA.RU. Ему удалось проехать по мосту. По его словам, там все спокойно, работы по восстановлению находятся в завершающей стадии. Российская армия взяла под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине. Она проходит по указу президента РФ Владимира Путина. ВСУ уже неоднократно обстреливали регион. В конце июля украинская армия обстреляла Антоновский мост через Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Снаряды попали по мосту, но сооружение не разрушено, сообщали власти Херсонской области.