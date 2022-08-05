Россиянин Винник, которому грозит 50 лет тюрьмы, арестован в США

05 августа 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

США арестовали российского хакера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российского хакера Александра Винника арестовали власти США. Об этом сообщили в представительстве РФ в США. «Утром получена от американских властей информация об аресте россиянина. Запрошены в Госдепе сведения о его месте нахождения и работающих с ним адвокатах», — рассказали в посольстве. В ведомстве заверили, что следят за судьбой заключенного россиянина и готовы оказать ему юридическую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что российского хакера Александра Винника экстрадировали в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы. В 2017 году мужчину арестовали в Греции, где предъявили обвинение в кибермошенничестве. В свою очередь, 4 августа 2022 года суд в Подмосковье признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков, пишет RT. При этом «Национальная служба новостей» сообщала, что в США готовы на все шаги для возвращения американских заключенных из РФ.

Российского хакера Александра Винника арестовали власти США. Об этом сообщили в представительстве РФ в США. «Утром получена от американских властей информация об аресте россиянина. Запрошены в Госдепе сведения о его месте нахождения и работающих с ним адвокатах», — рассказали в посольстве. В ведомстве заверили, что следят за судьбой заключенного россиянина и готовы оказать ему юридическую помощь. Ранее URA.RU сообщало, что российского хакера Александра Винника экстрадировали в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы. В 2017 году мужчину арестовали в Греции, где предъявили обвинение в кибермошенничестве. В свою очередь, 4 августа 2022 года суд в Подмосковье признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков, пишет RT. При этом «Национальная служба новостей» сообщала, что в США готовы на все шаги для возвращения американских заключенных из РФ.