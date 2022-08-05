Водитель иномарки посчитал, что его хотят подрезать Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Водитель «Газели» Кирилл, которого хозяин иномарки душил прямо на дороге (перекресток Блюхера и Комсомольской), рассказал, что поводом для конфликта послужила мысль оппонента, что его хотят подрезать. По словам мужчины, он обратился в полицию в связи с грозой убийства.

«Ему [водителю Hyundai] не понравилось, что я перед ним перестроился, хотя он был далеко, — цитирует екатеринбуржца портал E1.ru. — По сути, там машина налево поворачивала, она закончила маневр. Я увидел, что пусто, и повернул, перестроился в ряд. А ему показалось, что я его как-то подрезал, хотя я ехал далеко. <…> Получилось так, что я от него бегал долгое время, он на меня кидался. В итоге я поскользнулся, упал, он начал меня душить с криками: „Убью“. В итоге молодой человек подошел, отдернул [его], я побежал к машине и поехал».

По окончании драки водитель Hyundai еще долго преследовал «Газель» Кирилла. Чтобы оторваться, пришлось делать маневр, добавил он.

В полиции, впрочем, днем 5 августа URA.RU говорили, что в органы никто не обращался: «В полицию поступили сообщения об аварии на этом участке. Участники конфликта не обращались в МВД с заявлениями о причинении телесных повреждений. Пострадавшие могут подать заявление в ближайшее отделение полиции».