Миронов призвал снизить возраст выхода на пенсию до 50 лет

05 августа 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Депутат предложил снизить возраст выхода на пенсию для ухаживающих за инвалидами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России нужно снизить возраст выхода на пенсию до 50-55 лет для тех, кто является близкими родственниками инвалидов первой группы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. «Прежде всего мы предлагаем установить досрочную страховую пенсию близким родственникам инвалидов первой группы. Родственникам, которые ухаживают за инвалидами не менее восьми лет. По нашему мнению, мужчины должны уходить на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Он отметил, что партия отправила законопроект на заключение в правительство. По словам Миронова, у родственников инвалидов первой группы нередко бывают финансовые трудности, потому что они не всегда могут полноценно работать из-за ухода за близкими. Ранее Миронов заявлял, что в Госдуму снова внесут законопроект о снижении пенсионного возраста для мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет. Он считает, что пенсионную систему нужно реформировать. Возраст выхода га пенсию подняли в 2018 году, теперь он составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

В России нужно снизить возраст выхода на пенсию до 50-55 лет для тех, кто является близкими родственниками инвалидов первой группы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. «Прежде всего мы предлагаем установить досрочную страховую пенсию близким родственникам инвалидов первой группы. Родственникам, которые ухаживают за инвалидами не менее восьми лет. По нашему мнению, мужчины должны уходить на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. Он отметил, что партия отправила законопроект на заключение в правительство. По словам Миронова, у родственников инвалидов первой группы нередко бывают финансовые трудности, потому что они не всегда могут полноценно работать из-за ухода за близкими. Ранее Миронов заявлял, что в Госдуму снова внесут законопроект о снижении пенсионного возраста для мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет. Он считает, что пенсионную систему нужно реформировать. Возраст выхода га пенсию подняли в 2018 году, теперь он составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.