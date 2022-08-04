Депутат ГД призвал власти Казахстана следить за блогерами

05 августа 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков призвал власти Казахстана следить за высказываниями блогеров Фото: Екатерина Сычкова URA.RU Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков призывает власти Республики Казахстана внимательнее отнестись к высказываниям блогеров. Об этом URA.RU рассказал Ильтяков. Ранее в сети появилась видеозапись казахстанского блогера с призывом к присоединению некоторых российских регионов к Казахстану. «О каких землях и областях может идти речь, если даже сам первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявлял, что никогда раньше никакого Казахстана не существовало. А казахстанским властям нужно внимательнее следить за высказываниями блогеров», — комментирует депутат. По словам парламентария, слова блогера из Казахстана должны стать поводом для проверки со стороны силовых ведомств. Видео было записано еще в мае, но широко распространяться в соцсетях начало сейчас. Заявление блогера подпадает под статью «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». URA.RU ранее писало, что курганские коммунисты также осудили громкие заявления блогера. Они уверены, что это проявление гибридной войны, навязываемой США.

Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков призывает власти Республики Казахстана внимательнее отнестись к высказываниям блогеров. Об этом URA.RU рассказал Ильтяков. Ранее в сети появилась видеозапись казахстанского блогера с призывом к присоединению некоторых российских регионов к Казахстану. «О каких землях и областях может идти речь, если даже сам первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявлял, что никогда раньше никакого Казахстана не существовало. А казахстанским властям нужно внимательнее следить за высказываниями блогеров», — комментирует депутат. По словам парламентария, слова блогера из Казахстана должны стать поводом для проверки со стороны силовых ведомств. Видео было записано еще в мае, но широко распространяться в соцсетях начало сейчас. Заявление блогера подпадает под статью «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». URA.RU ранее писало, что курганские коммунисты также осудили громкие заявления блогера. Они уверены, что это проявление гибридной войны, навязываемой США.