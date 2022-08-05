В РФ оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

05 августа 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Применение ядерного оружия на Украине невозможно, учитывая ядерную доктрину РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доктрина РФ не допускает использование ядерного оружия на Украине. Об этом сообщили в делегации России при ООН. «Применение ядерного оружия на Украине невозможно, учитывая ядерную доктрину РФ», — подытожили представители делегации. Информация опубликована на сайте представительства. Кроме того, они подчеркивают, что слухи о том, что Россия якобы переводит свои ядерные силы в режим повышенной готовности не стоит воспринимать всерьез. Ранее РФ решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием. Все обвинения беспочвенны и оторваны от реальности. Деловое издание «Взгляд» сообщало, что Украина начнет обстреливать реакторы Запорожской АЭС американским оружием, ссылаясь на эксперта. Кроме того, делегация России в ООН призвала США вернуть свое ядерное оружие на территорию Штатов, пишет RT. Также Китай предупредил об опасности ядерного арсенала США для всего мира, сообщил телеканал 360.

Доктрина РФ не допускает использование ядерного оружия на Украине. Об этом сообщили в делегации России при ООН. «Применение ядерного оружия на Украине невозможно, учитывая ядерную доктрину РФ», — подытожили представители делегации. Информация опубликована на сайте представительства. Кроме того, они подчеркивают, что слухи о том, что Россия якобы переводит свои ядерные силы в режим повышенной готовности не стоит воспринимать всерьез. Ранее РФ решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием. Все обвинения беспочвенны и оторваны от реальности. Деловое издание «Взгляд» сообщало, что Украина начнет обстреливать реакторы Запорожской АЭС американским оружием, ссылаясь на эксперта. Кроме того, делегация России в ООН призвала США вернуть свое ядерное оружие на территорию Штатов, пишет RT. Также Китай предупредил об опасности ядерного арсенала США для всего мира, сообщил телеканал 360.