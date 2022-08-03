Россия решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием

Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы существованию государства, заявил Александр Трофимов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Все обвинения в адрес России об угрозах применением ядерного оружия являются беспочвенными и оторванными от реальности. Об этом заявил представитель российской делегации Александр Трофимов на Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

«Хотели бы также решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные, оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции насчет того, что в России якобы угрожают применением ядерного оружия, в частности на Украине. Не исключаем, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», — заявил Александр Трофимов.

Он подчеркнул, что Россия лишь гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию, которая ставит под угрозу существование государства. «Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине», — уточнил дипломат.

Также он напомнил, что в мире существует лишь одна страна, которая на деле применила ядерное оружие — США, сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Резюмируя, Трофимов отметил, что эти ядерные удары были циничным испытанием оружия массового уничтожения на японских городах и мирных жителях.

Ранее Трофимов заявил, что появление ядерного оружия у Украины ставит под угрозу мировую безопасность. Президент России Владимир Путин оценил риски начала ядерной войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в заигрывании с темой ядерной войны.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала, страны Запада увеличили военную помощь Киеву.