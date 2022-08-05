Свердловскую банду осудят за 25 лет убийств и грабежей

Главное управление Следственного комитета РФ завершило расследование в отношении артемовского депутата Геннадия Винокурова и его сына Романа, которых обвиняли в убийствах в составе преступной банды. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Виноградова и его сына Романа Виноградова. В 1992 году Геннадий Виноградов создал устойчивую вооруженную группу (банду), в составе которой в период с мая 1994 года по март 2021 года совместно со своим сыном и иными членами банды совершил на территории Артемовского района Свердловской области ряд преступлений», — сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемые обвиняются в убийстве Коростелева и Ветлугина в 1994 году, покушение на убийство Гольцева, убийстве бизнесмене Буксина в 2003 году. Кроме этого, Винокуровы обвиняются в покушении на убийство редактора газеты «Егоршинские вести» Шарафиева в 2017 году.
Силовики задержали лидера преступной банды и его сына в мае 2021 года. Банду обвиняют по 8 статьям УК РФ и одной статье УК РСФСР. Это создание вооруженной группы, которая совершала убийства, хранила оружие и взрывные устройства, похищала и уничтожала имущество. Следственный комитет собрал доказательства и передал уголовное дело в суд
Ранее URA.RU сообщало, что Винокуровых арестовали по подозрению в убийстве из ружья местного бизнесмена. Преступление было совершено из-за конкуренции в бизнесе.
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Главное управление Следственного комитета РФ завершило расследование в отношении артемовского депутата Геннадия Винокурова и его сына Романа, которых обвиняли в убийствах в составе преступной банды. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Геннадия Виноградова и его сына Романа Виноградова. В 1992 году Геннадий Виноградов создал устойчивую вооруженную группу (банду), в составе которой в период с мая 1994 года по март 2021 года совместно со своим сыном и иными членами банды совершил на территории Артемовского района Свердловской области ряд преступлений», — сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемые обвиняются в убийстве Коростелева и Ветлугина в 1994 году, покушение на убийство Гольцева, убийстве бизнесмене Буксина в 2003 году. Кроме этого, Винокуровы обвиняются в покушении на убийство редактора газеты «Егоршинские вести» Шарафиева в 2017 году. Силовики задержали лидера преступной банды и его сына в мае 2021 года. Банду обвиняют по 8 статьям УК РФ и одной статье УК РСФСР. Это создание вооруженной группы, которая совершала убийства, хранила оружие и взрывные устройства, похищала и уничтожала имущество. Следственный комитет собрал доказательства и передал уголовное дело в суд Ранее URA.RU сообщало, что Винокуровых арестовали по подозрению в убийстве из ружья местного бизнесмена. Преступление было совершено из-за конкуренции в бизнесе.