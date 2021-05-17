Источник: свердловский депутат «заказал» конкурента

Убийцу бизнесмена из Артемовского за 18 лет так и не нашли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны подробности дела артемовского депутата Геннадия Виноградова (Свердловская область), которого вместе с сыном арестовали по подозрению в убийстве. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, речь идет о гибели в 2003 году местного бизнесмена — его застрелили из ружья.

До сих пор убийца не найден. «Виноградов и его сын уже проходили подозреваемыми по делу. Однако расследование так и не было завершено. Видимо, новая информация появилась. В апреле полиция из области приезжала в Артемовский, проводила обыски и изымала у подозреваемых оружие на экспертизу. После чего последовал арест», — рассказал собеседник агентства. По его словам, преступление было совершено из-за конкуренции в бизнесе — предприниматель открыл бар в поселке Красногвардейский. Аналогичное заведение было у Виноградова, и он решил устранить конкурента, организовав убийство.

Местные жители рассказывают, что депутат держал в страхе весь поселок. «Он имел значительные связи в милицейском сообществе, приглашал высоких чинов на охоту и рыбалку», — пояснили жители поселка. Кроме того, Виноградов контролировал местных казаков. Собеседники URA.RU вспомнили загадочное самоубийство супруги депутата, криминальную «стрелку» с участием сотни казаков и нападение отца и сына Виноградовых на охотников из Екатеринбурга. Также источники в Артемовском рассказывают, что депутат занимался незаконной добычей леса, установив несанкционированную пилораму.

Как сообщалось ранее, Геннадия и Романа Виноградовых задержали после майских праздников. Суд Березовского вынес постановление об их аресте, после чего депутата и его сына поместили в СИЗО Екатеринбурга. В пресс-службе Четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета РФ, которое ведет дело, от комментариев по-прежнему воздерживаются.