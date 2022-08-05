МО РФ: ВСУ оставили часть жителей Энергодара без электричества

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Запорожская АЭС стала вырабатывать меньше электричества после обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар украинскими вооруженными формированиями город был частично лишен электричества и водоснабжения. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4», — говорится в срочном заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в сумме ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 152-мм.

Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Предыдущая подобная провокация произошла в июле. В Минобороны РФ заявляли, что тогда там чудом не началась техногенная катастрофа. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.

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В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар украинскими вооруженными формированиями город был частично лишен электричества и водоснабжения. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4», — говорится в срочном заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в сумме ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 152-мм. Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Предыдущая подобная провокация произошла в июле. В Минобороны РФ заявляли, что тогда там чудом не началась техногенная катастрофа. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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