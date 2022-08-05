МО РФ: ВСУ оставили часть жителей Энергодара без электричества

05 августа 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС стала вырабатывать меньше электричества после обстрела ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар украинскими вооруженными формированиями город был частично лишен электричества и водоснабжения. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4», — говорится в срочном заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в сумме ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 152-мм. Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Предыдущая подобная провокация произошла в июле. В Минобороны РФ заявляли, что тогда там чудом не началась техногенная катастрофа. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.

В результате обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар украинскими вооруженными формированиями город был частично лишен электричества и водоснабжения. Об этом сообщает Министерство обороны России. «В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4», — говорится в срочном заявлении Минобороны РФ. Отмечается, что в сумме ВСУ выпустили 20 снарядов калибра 152-мм. Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Предыдущая подобная провокация произошла в июле. В Минобороны РФ заявляли, что тогда там чудом не началась техногенная катастрофа. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.