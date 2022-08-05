05 августа 2022

В ДНР американца обвинили в разжигании межнациональной розни

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Американец Суеди Мурекези обвиняется в ДНР в разжигании межнациональной розни Фото:

В Донецкой народной республике (ДНР) гражданину США Суеди Мурекези обвинили в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщил его адвокат Сергей Литвишко.

«Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля — начале марта этого года», — рассказал Сергей Литвишко ТАСС. Он уточнил, что следствие обвиняет американца в разжигании межнациональной розни, однако Мурекези свою вину не признает. Отмечается, что гражданин США был арестован в Донецке в июне 2021 года.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин снял мораторий на смертную казнь, подписав указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики. До этого Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни. Также в ДНР осудят командира украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова.

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В Донецкой народной республике (ДНР) гражданину США Суеди Мурекези обвинили в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщил его адвокат Сергей Литвишко. «Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля — начале марта этого года», — рассказал Сергей Литвишко ТАСС. Он уточнил, что следствие обвиняет американца в разжигании межнациональной розни, однако Мурекези свою вину не признает. Отмечается, что гражданин США был арестован в Донецке в июне 2021 года. Ранее Глава ДНР Денис Пушилин снял мораторий на смертную казнь, подписав указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики. До этого Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни. Также в ДНР осудят командира украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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