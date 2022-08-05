В центре Екатеринбурга перекрыли улицы ради велосипедистов. Видео

06 августа 2022 в 08:11 Размер текста - 17 +

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли из-за велозаезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли из-за велозаезда в честь Дня строителя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Маршрут велозаезда пройдет через улицы Никонова, Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайская, Царская. Для спортсменов организовали две дистанции протяженностью 14 и 28 километров. Велосипедисты стартуют и финишируют у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно будет сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга. Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Дня города в Екатеринбурге перекроют улицы. Главной площадкой празднования станет здание драмтеатра. Фото: Инфографика URA.RU

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли из-за велозаезда в честь Дня строителя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Маршрут велозаезда пройдет через улицы Никонова, Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайская, Царская. Для спортсменов организовали две дистанции протяженностью 14 и 28 километров. Велосипедисты стартуют и финишируют у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно будет сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга. Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Дня города в Екатеринбурге перекроют улицы. Главной площадкой празднования станет здание драмтеатра.