05 августа 2022

В центре Екатеринбурга перекрыли улицы ради велосипедистов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов 9 мая. Челябинск, полиция, перекрытие улиц
Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли из-за велозаезда Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли из-за велозаезда в честь Дня строителя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Маршрут велозаезда пройдет через улицы Никонова, Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайская, Царская. Для спортсменов организовали две дистанции протяженностью 14 и 28 километров.

Велосипедисты стартуют и финишируют у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно будет сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга.

Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Дня города в Екатеринбурге перекроют улицы. Главной площадкой празднования станет здание драмтеатра.

Фото:

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Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли из-за велозаезда в честь Дня строителя. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Маршрут велозаезда пройдет через улицы Никонова, Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайская, Царская. Для спортсменов организовали две дистанции протяженностью 14 и 28 километров. Велосипедисты стартуют и финишируют у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно будет сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга. Ранее URA.RU сообщало, что для празднования Дня города в Екатеринбурге перекроют улицы. Главной площадкой празднования станет здание драмтеатра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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