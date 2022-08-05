05 августа 2022

Велосипедистка в короткой юбке эпатировала екатеринбуржцев. «Она без белья?» Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из участниц выбрала для заезда короткую юбку и топ, а на голову надела строительную каску (отсылка ко Дню строителя, в честь которого прошел заезд) Фото:

Одна из участниц велозаезда в центре Екатеринбурга смутила свердловчан обнаженными ягодицами. Она пришла на мероприятие в короткой юбке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Самая яркая участница. На фото кажется, что она без нижнего белья. Но это только кажется», — поделились очевидцы. В беседе с корреспондентом URA.RU эпатажная велосипедистка рассказала, что другие участники очень ярко реагировали на нее. «Смотрите, смотрите, она против системы. Едет в каске, единственная и неповторимая. Говорили, самая красивая спортсменка тут. Так приятно», — поделилась девушка.

Она рассказала, что впервые участвует в городском велозаезде, мероприятие ей понравилось. Велозаезд прошел в Екатеринбурге в честь Дня строителя. Ради велосипедистов перекрыли центральные улицы. Спортсмены стартовали и финишировали у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно было сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга. В заезде также приняли участие известные спортсмены, например, велогонщик Михаил Асташов.

Участница выбрала необычную форму для заезда
Фото:

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Одна из участниц велозаезда в центре Екатеринбурга смутила свердловчан обнаженными ягодицами. Она пришла на мероприятие в короткой юбке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Самая яркая участница. На фото кажется, что она без нижнего белья. Но это только кажется», — поделились очевидцы. В беседе с корреспондентом URA.RU эпатажная велосипедистка рассказала, что другие участники очень ярко реагировали на нее. «Смотрите, смотрите, она против системы. Едет в каске, единственная и неповторимая. Говорили, самая красивая спортсменка тут. Так приятно», — поделилась девушка. Она рассказала, что впервые участвует в городском велозаезде, мероприятие ей понравилось. Велозаезд прошел в Екатеринбурге в честь Дня строителя. Ради велосипедистов перекрыли центральные улицы. Спортсмены стартовали и финишировали у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно было сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга. В заезде также приняли участие известные спортсмены, например, велогонщик Михаил Асташов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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