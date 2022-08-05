Велосипедистка в короткой юбке эпатировала екатеринбуржцев. «Она без белья?» Видео, фото

06 августа 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Одна из участниц выбрала для заезда короткую юбку и топ, а на голову надела строительную каску (отсылка ко Дню строителя, в честь которого прошел заезд) Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Одна из участниц велозаезда в центре Екатеринбурга смутила свердловчан обнаженными ягодицами. Она пришла на мероприятие в короткой юбке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Самая яркая участница. На фото кажется, что она без нижнего белья. Но это только кажется», — поделились очевидцы. В беседе с корреспондентом URA.RU эпатажная велосипедистка рассказала, что другие участники очень ярко реагировали на нее. «Смотрите, смотрите, она против системы. Едет в каске, единственная и неповторимая. Говорили, самая красивая спортсменка тут. Так приятно», — поделилась девушка. Она рассказала, что впервые участвует в городском велозаезде, мероприятие ей понравилось. Велозаезд прошел в Екатеринбурге в честь Дня строителя. Ради велосипедистов перекрыли центральные улицы. Спортсмены стартовали и финишировали у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно было сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга. В заезде также приняли участие известные спортсмены, например, велогонщик Михаил Асташов. Участница выбрала необычную форму для заезда Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Одна из участниц велозаезда в центре Екатеринбурга смутила свердловчан обнаженными ягодицами. Она пришла на мероприятие в короткой юбке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Самая яркая участница. На фото кажется, что она без нижнего белья. Но это только кажется», — поделились очевидцы. В беседе с корреспондентом URA.RU эпатажная велосипедистка рассказала, что другие участники очень ярко реагировали на нее. «Смотрите, смотрите, она против системы. Едет в каске, единственная и неповторимая. Говорили, самая красивая спортсменка тут. Так приятно», — поделилась девушка. Она рассказала, что впервые участвует в городском велозаезде, мероприятие ей понравилось. Велозаезд прошел в Екатеринбурге в честь Дня строителя. Ради велосипедистов перекрыли центральные улицы. Спортсмены стартовали и финишировали у кинотеатра «Космос». Для преодоления дистанции 28 километров спортсменам нужно было сделать восемь кругов, для дистанции 14 километров четыре круга. В заезде также приняли участие известные спортсмены, например, велогонщик Михаил Асташов.