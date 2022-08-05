05 августа 2022

Группа пермских подростков зверски избила 12-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельба в гимназии №175. Казань, силовики, терроризм, стрельба, чп, полиция, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
На место происшествия вызвали полицию и скорую Фото:

Об избиении 12-летнего мальчика двумя подростками в Чусовом (Пермский край) рассказали очевидцы произошедшего. Фотодоказательство после драки было опубликовано в группе «ЧП Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера [5 августа] около 18.00 часов в отдел полиции города Чусовой обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее внук получил травму в результате драки. После осмотра установлено, что несовершеннолетнему нанесены ссадины и ушибы», — сообщеили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU. Очевидцы, предполагали, что пострадавшему сломали ребра и ногу.

В настоящий момент сотрудники подразделения ПДН проводят проверку по данному факту. Устанавливаются участники инцидента, рассказали в полиции.

О жестоком избиении школьника в Пермском крае URA.RU писало ранее. В Березниках местный житель снял на видео происходящее. На кадрах видно, как около десяти подростков стояли и наблюдали за издевательствами одного ребенка над другим.

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Об избиении 12-летнего мальчика двумя подростками в Чусовом (Пермский край) рассказали очевидцы произошедшего. Фотодоказательство после драки было опубликовано в группе «ЧП Чусовой» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера [5 августа] около 18.00 часов в отдел полиции города Чусовой обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее внук получил травму в результате драки. После осмотра установлено, что несовершеннолетнему нанесены ссадины и ушибы», — сообщеили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU. Очевидцы, предполагали, что пострадавшему сломали ребра и ногу. В настоящий момент сотрудники подразделения ПДН проводят проверку по данному факту. Устанавливаются участники инцидента, рассказали в полиции. О жестоком избиении школьника в Пермском крае URA.RU писало ранее. В Березниках местный житель снял на видео происходящее. На кадрах видно, как около десяти подростков стояли и наблюдали за издевательствами одного ребенка над другим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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