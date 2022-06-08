08 июня 2022

В Пермском крае школьника жестоко избили на глазах сверстников

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в общежитии по адресу Тельмана, 10. Курган, следственный комитет
Жесткое избиение ребенка произошло в Березниках Фото:

В Березниках (Пермский край) произошло жестокое избиение школьника, которое снял на видео местный житель. На кадрах видно, как около десяти подростков стояли и наблюдали за издевательствами одного ребенка над другим. После распространения видео в социальных сетях пермские следователи инициировали проверку.

Известно, что избиение произошло днем 8 мая, пострадавшему мальчику 12 лет. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщают в пресс-службе следственного управления СК.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего в полицию обращений не поступало. Тем не менее сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю изучили видео и также устанавливают обстоятельства случившегося.

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В Березниках (Пермский край) произошло жестокое избиение школьника, которое снял на видео местный житель. На кадрах видно, как около десяти подростков стояли и наблюдали за издевательствами одного ребенка над другим. После распространения видео в социальных сетях пермские следователи инициировали проверку. Известно, что избиение произошло днем 8 мая, пострадавшему мальчику 12 лет. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщают в пресс-службе следственного управления СК. Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего в полицию обращений не поступало. Тем не менее сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю изучили видео и также устанавливают обстоятельства случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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