В Березниках (Пермский край) произошло жестокое избиение школьника, которое снял на видео местный житель. На кадрах видно, как около десяти подростков стояли и наблюдали за издевательствами одного ребенка над другим. После распространения видео в социальных сетях пермские следователи инициировали проверку.
Известно, что избиение произошло днем 8 мая, пострадавшему мальчику 12 лет. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщают в пресс-службе следственного управления СК.
Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего в полицию обращений не поступало. Тем не менее сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю изучили видео и также устанавливают обстоятельства случившегося.
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В Березниках (Пермский край) произошло жестокое избиение школьника, которое снял на видео местный житель. На кадрах видно, как около десяти подростков стояли и наблюдали за издевательствами одного ребенка над другим. После распространения видео в социальных сетях пермские следователи инициировали проверку. Известно, что избиение произошло днем 8 мая, пострадавшему мальчику 12 лет. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщают в пресс-службе следственного управления СК. Ранее URA.RU сообщало, что по факту произошедшего в полицию обращений не поступало. Тем не менее сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю изучили видео и также устанавливают обстоятельства случившегося.