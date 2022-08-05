В Курганском баре полицейские изъяли водку, виски, вино и коньяк

Точное количество изъятого полицейскими алкоголя не указано Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Об изъятии алкогольной продукции из оборота в одном из караоке-баров Кургана рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Информация опубликована на сайте ведомства.

«В караоке-баре полицейские выявили факт реализации спиртосодержащей продукции при отсутствии лицензии. В отношении бармена составлен административный материал по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная продажа которых запрещена или ограничена). Из незаконного оборота изъяты водка, виски, вино, коньяк», — указано в сообщении.

Оперативно-профилактические мероприятия были проведены в городе в преддверии выходных. Они направлены на обеспечение правопорядка и безопасности граждан на улицах и в общественных местах.

Так, в одной из торговых сетей был выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. В отношении продавца составлен административный протокол. Данное правонарушение влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Всего было выявлено 57 административных правонарушений. Проверено 38 лиц, состоящих под административным надзором, выявлено 8 нарушений, установленных судом обязанностей и ограничений.

URA.RU уже писало, что курганцы обеспокоены регулярными драками возле бара «Егерь», расположенного на улице Пичугина. Об очередном конфликте при участии двоих мужчин рассказывали корреспонденты агентства. Вместе с тем в отчете по контролю и надзору за производством и оборотом алкогольной продукции департамента экономики ЯНАО указано, что по розничной торговле крепким алкоголем с последнего места Ямал сместила Курганская область. Там за год продали на 11 тысяч декалитров меньше — 1009 тысяч декалитров на Ямале против 908 в Курганской области.