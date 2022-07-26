ЯНАО и Курганская область стали лидерами трезвости УрФО

26 июля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

За прошлый год в ЯНАО продали пива меньше чем в любом другом регионе УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По итогам прошлого года в ЯНАО выпили меньше всего пива и пивных напитков среди регионов УрФО. Показатели розничной продажи этого алкоголя в округе уже на протяжении четырех лет ниже чем у всех остальных субъектов Урала, сообщили в департаменте образования ЯНАО в отчете по контролю и надзору за производством и оборотом алкогольной продукции. «Розничные продажи пива и пивных напитков по данным ЕАГАИС за 2021 год. Ямало-Ненецкий автономный округ — 3691 тыс декалитров», — написано в тексте документа, опубликованного на сайте депэкономики. Для сравнения в Свердловской области, которая на первом месте по этому показателю, продали в 10 раз больше. По розничной торговле крепким алкоголем с последнего места ЯНАО сместила Курганская область. Там за год продали на 11 тыс декалитров меньше — 1009 тыс декалитров на Ямале против 908 в Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в России стали чаще покупать водку. Розничная продажа крепкого алкогольного напитка выросла более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

По итогам прошлого года в ЯНАО выпили меньше всего пива и пивных напитков среди регионов УрФО. Показатели розничной продажи этого алкоголя в округе уже на протяжении четырех лет ниже чем у всех остальных субъектов Урала, сообщили в департаменте образования ЯНАО в отчете по контролю и надзору за производством и оборотом алкогольной продукции. «Розничные продажи пива и пивных напитков по данным ЕАГАИС за 2021 год. Ямало-Ненецкий автономный округ — 3691 тыс декалитров», — написано в тексте документа, опубликованного на сайте депэкономики. Для сравнения в Свердловской области, которая на первом месте по этому показателю, продали в 10 раз больше. По розничной торговле крепким алкоголем с последнего места ЯНАО сместила Курганская область. Там за год продали на 11 тыс декалитров меньше — 1009 тыс декалитров на Ямале против 908 в Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в России стали чаще покупать водку. Розничная продажа крепкого алкогольного напитка выросла более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.