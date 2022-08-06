Baza: главу ВГА Херсонской области Сальдо отравили

Анализы Сальдо были отправлены для проверки на ядовитые вещества, сообщают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо попал в реанимацию из-за отравления. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского — состояние чиновника остается тяжелым. Сегодня его в состоянии медикаментозной комы доставили спецбортом из Крыма в Москву», — сообщает telegram-канал. Авторы уточняют, что в токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений различными химическими веществами.

«Именно отравление было приоритетной версией: крымские врачи практически сразу заподозрили его у Сальдо, когда главу временной администрации доставили в больницу в Симферополе», — говорится в публикации. По информации авторов канала, анализы Сальдо были отправлены «на токсикологию» (проверку на содержание ядовитых веществ — прим. URA.RU).

О госпитализации Сальдо стало известно 5 августа. Это произошло после медицинского осмотра. Позже главу временной администрации ввели в медикаментозную кому. Однако замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал сообщения о коме слухами, сообщает RT. На время госпитализации обязанности главы временной администрации будет исполнять председатель местного правительства Сергей Елисеев, передает «Царьград».