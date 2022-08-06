В администрации Херсона опровергли слухи об отравлении Сальдо

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Владимир Сальдо не был отравлен, заявил Кирилл Стремоусов Фото:

Причиной госпитализации главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо не было отравление, инсульт или инфаркт. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

«Диагноза „отравление“, инсульта, инфаркта — нет. Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и „градами“. Автономная работа без сна привела к тому, что человек просто переутомился. Диагноз — усталость», — приводит слова Стремоусова telegram-канал SHOT.

О госпитализации Сальдо стало известно 5 августа. Позже главу временной администрации ввели в медикаментозную кому, однако Кирилл Стремоусов назвал сообщения об этом слухами. Telegram-канал Baza сообщал, что причиной госпитализации Сальдо стало отравление.

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Причиной госпитализации главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо не было отравление, инсульт или инфаркт. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов. «Диагноза „отравление“, инсульта, инфаркта — нет. Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и „градами“. Автономная работа без сна привела к тому, что человек просто переутомился. Диагноз — усталость», — приводит слова Стремоусова telegram-канал SHOT. О госпитализации Сальдо стало известно 5 августа. Позже главу временной администрации ввели в медикаментозную кому, однако Кирилл Стремоусов назвал сообщения об этом слухами. Telegram-канал Baza сообщал, что причиной госпитализации Сальдо стало отравление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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