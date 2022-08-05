За участие в спецоперации жителя ЯНАО наградили медалью

06 августа 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Жителя Губкинского наградили медалью «За воинскую доблесть» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Губкинского (ЯНАО) Андрей Колосов награжден медалью «За воинскую доблесть» за участие в спецоперации на Украине. Об этом глава города Андрей Гаранин рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте». «Андрей прибыл домой прямиком из зоны боевых действий, где достойно защищал интересы нашей Родины и был награжден медалью „За воинскую доблесть“ 2 степени», — сообщил Гаранин. Он также отметил, что гордится героем. Ранее URA.RU сообщало, что командующий войсками Центрального военного округа, Герой России Александр Лапин наградил солдат, участвовавших спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Житель Губкинского (ЯНАО) Андрей Колосов награжден медалью «За воинскую доблесть» за участие в спецоперации на Украине. Об этом глава города Андрей Гаранин рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте». «Андрей прибыл домой прямиком из зоны боевых действий, где достойно защищал интересы нашей Родины и был награжден медалью „За воинскую доблесть“ 2 степени», — сообщил Гаранин. Он также отметил, что гордится героем. Ранее URA.RU сообщало, что командующий войсками Центрального военного округа, Герой России Александр Лапин наградил солдат, участвовавших спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.