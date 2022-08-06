В МИД РФ ответили на требование Украины вернуть имущество СССР

Россия не собирается возвращать активы СССР, заявили в МИД Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У России есть права собственности на зарубежное имущество СССР. Так в департаменте информации МИД РФ ответили на требование Украины вернуть часть зарубежных активов СССР.

«Государство под названием „СССР“ не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием „Российская Федерация“. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», — цитирует РБК заявление департамента информации МИД России.

В министерстве отметили, что статус России как правопреемницы СССР признало международное сообщество и подтвердил Международный суд ООН. Россия взяла на себя все долги Советского союза, поэтому зарубежное имущество ушло во владение РФ, сообщили в МИД.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР. Речь идет о помещениях, которые находятся в Великобритании и были незаконно, по мнению Украины, зарегистрированы на Россию, высказался он.