В МИД РФ ответили на требование Украины вернуть имущество СССР

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
Россия не собирается возвращать активы СССР, заявили в МИД Фото:

У России есть права собственности на зарубежное имущество СССР. Так в департаменте информации МИД РФ ответили на требование Украины вернуть часть зарубежных активов СССР.

«Государство под названием „СССР“ не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием „Российская Федерация“. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», — цитирует РБК заявление департамента информации МИД России.

В министерстве отметили, что статус России как правопреемницы СССР признало международное сообщество и подтвердил Международный суд ООН. Россия взяла на себя все долги Советского союза, поэтому зарубежное имущество ушло во владение РФ, сообщили в МИД.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР. Речь идет о помещениях, которые находятся в Великобритании и были незаконно, по мнению Украины, зарегистрированы на Россию, высказался он.

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У России есть права собственности на зарубежное имущество СССР. Так в департаменте информации МИД РФ ответили на требование Украины вернуть часть зарубежных активов СССР. «Государство под названием „СССР“ не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность под названием „Российская Федерация“. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», — цитирует РБК заявление департамента информации МИД России. В министерстве отметили, что статус России как правопреемницы СССР признало международное сообщество и подтвердил Международный суд ООН. Россия взяла на себя все долги Советского союза, поэтому зарубежное имущество ушло во владение РФ, сообщили в МИД. Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР. Речь идет о помещениях, которые находятся в Великобритании и были незаконно, по мнению Украины, зарегистрированы на Россию, высказался он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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