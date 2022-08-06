Диетолог Гинзбург объяснил, кому следует отказаться от арбуза

07 августа 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Арбуз на 90-95% состоит из воды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Людям с сердечной и почечной недостаточностью следует воздержаться от употребления арбуза. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Арбуз — это продукт, который на 90-95% состоит из воды. Соответственно, людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя. В основном это люди, больные сердечной недостаточностью, страдающие отеками любого генеза и страдающие почечной недостаточностью. Им надо очень внимательно относиться к воде», — сказал Михаил Гинзбург. «В оставшиеся 5% арбуза входит сахар, фруктоза. Поскольку мы едим арбузы в виде сока, то получается, что фруктоза довольно быстро попадает в организм, а это нежелательно, когда одномоментно большие количества сахаров поступает в организм. Это и фруктозы тоже касается. Нарушается обмен веществ, то есть, это вызывает у нас ожирение, возрастные болезни, старость», — уточнил он. Также доктор медицинских наук назвал способ, как есть арбуз, чтобы не переедать. «Людям, которые не хотели бы стареть слишком быстро, страдающим диабетом, атеросклерозом, гипертонией, нежелательно потреблять большие количества арбуза одномоментно. Они могут потреблять их в небольших количествах, кусочек-полтора за один раз. Лучше после еды и медленно. Есть хорошее правило, правда его мало кто соблюдает: есть арбуз с хлебом, как и любую другую еду. Это защищает от неконтролируемого потребления жидкости и сахара», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Людям с сердечной и почечной недостаточностью следует воздержаться от употребления арбуза. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Арбуз — это продукт, который на 90-95% состоит из воды. Соответственно, людям, которые должны контролировать потребление воды, арбуз есть нельзя. В основном это люди, больные сердечной недостаточностью, страдающие отеками любого генеза и страдающие почечной недостаточностью. Им надо очень внимательно относиться к воде», — сказал Михаил Гинзбург. «В оставшиеся 5% арбуза входит сахар, фруктоза. Поскольку мы едим арбузы в виде сока, то получается, что фруктоза довольно быстро попадает в организм, а это нежелательно, когда одномоментно большие количества сахаров поступает в организм. Это и фруктозы тоже касается. Нарушается обмен веществ, то есть, это вызывает у нас ожирение, возрастные болезни, старость», — уточнил он. Также доктор медицинских наук назвал способ, как есть арбуз, чтобы не переедать. «Людям, которые не хотели бы стареть слишком быстро, страдающим диабетом, атеросклерозом, гипертонией, нежелательно потреблять большие количества арбуза одномоментно. Они могут потреблять их в небольших количествах, кусочек-полтора за один раз. Лучше после еды и медленно. Есть хорошее правило, правда его мало кто соблюдает: есть арбуз с хлебом, как и любую другую еду. Это защищает от неконтролируемого потребления жидкости и сахара», — заключил эксперт.