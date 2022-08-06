Замглавы ВГА Новой Каховки попал в реанимацию после покушения

Виталий Гур находится в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гур попал в реанимацию после покушения на него. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — сказал Стремоусов в интервью ТАСС.

Ранее на Гура совершили покушение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В пресс-службе военно-гражданской администрации Каховского района сообщали, что на него напали дома. У мужчины многочисленные пулевые ранения. СК РФ собирается расследовать это происшествие, передает деловое издание «Взгляд».

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Власти региона допускают вхождение территории в состав РФ после проведения там референдума.