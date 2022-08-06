Замглавы ВГА Новой Каховки попал в реанимацию после покушения

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Виталий Гур находится в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гур попал в реанимацию после покушения на него. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — сказал Стремоусов в интервью ТАСС.

Ранее на Гура совершили покушение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В пресс-службе военно-гражданской администрации Каховского района сообщали, что на него напали дома. У мужчины многочисленные пулевые ранения. СК РФ собирается расследовать это происшествие, передает деловое издание «Взгляд».

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Власти региона допускают вхождение территории в состав РФ после проведения там референдума.

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Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гур попал в реанимацию после покушения на него. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — сказал Стремоусов в интервью ТАСС. Ранее на Гура совершили покушение. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. В пресс-службе военно-гражданской администрации Каховского района сообщали, что на него напали дома. У мужчины многочисленные пулевые ранения. СК РФ собирается расследовать это происшествие, передает деловое издание «Взгляд». Российские военные взяли под контроль Херсонскую область в ходе спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Власти региона допускают вхождение территории в состав РФ после проведения там референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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