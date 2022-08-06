Северная Македония поможет Украине купленным у нее же оружием

Северная Македония передаст Украине самолеты и танки, некоторые из которых страна закупила у Киева около 10 лет назад. Информацию подтвердил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов», — написал Подоляк в соцсети Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что Северная Македония передаст Украине танки T-72 и истребители Су-25, которые они купили у Киева в 2001 году. Тогда на северо-западе Македонии были вооруженные столкновения между албанскими сепаратистами и силовиками страны. Из-за этого Украина передала Македонии танки и истребители.
Западные страны помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и освобождение народных республик.
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Северная Македония передаст Украине самолеты и танки, некоторые из которых страна закупила у Киева около 10 лет назад. Информацию подтвердил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов», — написал Подоляк в соцсети Twitter. Ранее СМИ сообщали, что Северная Македония передаст Украине танки T-72 и истребители Су-25, которые они купили у Киева в 2001 году. Тогда на северо-западе Македонии были вооруженные столкновения между албанскими сепаратистами и силовиками страны. Из-за этого Украина передала Македонии танки и истребители. Западные страны помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и освобождение народных республик.