Северная Македония поможет Украине купленным у нее же оружием

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Украина получит от Северной Македонии T-72 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Северная Македония передаст Украине самолеты и танки, некоторые из которых страна закупила у Киева около 10 лет назад. Информацию подтвердил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов», — написал Подоляк в соцсети Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Македония передаст Украине танки T-72 и истребители Су-25, которые они купили у Киева в 2001 году. Тогда на северо-западе Македонии были вооруженные столкновения между албанскими сепаратистами и силовиками страны. Из-за этого Украина передала Македонии танки и истребители.

Западные страны помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и освобождение народных республик.

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Северная Македония передаст Украине самолеты и танки, некоторые из которых страна закупила у Киева около 10 лет назад. Информацию подтвердил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов», — написал Подоляк в соцсети Twitter. Ранее СМИ сообщали, что Северная Македония передаст Украине танки T-72 и истребители Су-25, которые они купили у Киева в 2001 году. Тогда на северо-западе Македонии были вооруженные столкновения между албанскими сепаратистами и силовиками страны. Из-за этого Украина передала Македонии танки и истребители. Западные страны помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и освобождение народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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