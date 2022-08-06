Северная Македония поможет Украине купленным у нее же оружием

Украина получит от Северной Македонии T-72 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Северная Македония передаст Украине самолеты и танки, некоторые из которых страна закупила у Киева около 10 лет назад. Информацию подтвердил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов», — написал Подоляк в соцсети Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Северная Македония передаст Украине танки T-72 и истребители Су-25, которые они купили у Киева в 2001 году. Тогда на северо-западе Македонии были вооруженные столкновения между албанскими сепаратистами и силовиками страны. Из-за этого Украина передала Македонии танки и истребители.

Западные страны помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса и освобождение народных республик.