Тобольск Тюменской области окутал смог и сильный запах гари. Об этом местные жители сообщили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтатке». По словам тоболяков, дым тянется со стороны ХМАО.
«Тобольск заволокло смогом. На севере горят леса», — написал анонимный пользователь. В комментариях к посту местные жители заметили, что запах гари дошел и до соседних поселений. «Запах гари и дымка дошли до села Верхние Аремзяны», — рассказала Валентина Соловьева. «Это с Ханты-Мансийска тянет. Там все горит», — прокомментировал Савелий Карагаев. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что дым принесло из ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Местным жителям запретили посещать леса и разводить костры. Для ликвидации возгорания привлечена авиация из Екатеринбурга, Тюмени и других регионов.
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