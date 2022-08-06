Тобольск окутал смог из-за пожаров в ХМАО. Фото, видео

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Из-за лесных пожаров в ХМАО Тобольск заволокло смогом Фото:

Тобольск Тюменской области окутал смог и сильный запах гари. Об этом местные жители сообщили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтатке». По словам тоболяков, дым тянется со стороны ХМАО.

«Тобольск заволокло смогом. На севере горят леса», — написал анонимный пользователь. В комментариях к посту местные жители заметили, что запах гари дошел и до соседних поселений. «Запах гари и дымка дошли до села Верхние Аремзяны», — рассказала Валентина Соловьева. «Это с Ханты-Мансийска тянет. Там все горит», — прокомментировал Савелий Карагаев. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что дым принесло из ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Местным жителям запретили посещать леса и разводить костры. Для ликвидации возгорания привлечена авиация из Екатеринбурга, Тюмени и других регионов.

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Тобольск Тюменской области окутал смог и сильный запах гари. Об этом местные жители сообщили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтатке». По словам тоболяков, дым тянется со стороны ХМАО. «Тобольск заволокло смогом. На севере горят леса», — написал анонимный пользователь. В комментариях к посту местные жители заметили, что запах гари дошел и до соседних поселений. «Запах гари и дымка дошли до села Верхние Аремзяны», — рассказала Валентина Соловьева. «Это с Ханты-Мансийска тянет. Там все горит», — прокомментировал Савелий Карагаев. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что дым принесло из ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Местным жителям запретили посещать леса и разводить костры. Для ликвидации возгорания привлечена авиация из Екатеринбурга, Тюмени и других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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