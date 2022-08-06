Замглавы администрации Новой Каховки Гура умер после нападения

06 августа 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Виталий Гура получил многочисленные ранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района (Херсонская область) Виталий Гура умер в реанимации от полученных ранений. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. «Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений», — сообщил Леонтьев корреспонденту URA.RU. Гура был в реанимации. Ранее на Гура было совершено покушение, после этого он находился в реанимации в тяжелом состоянии. В СК РФ сообщали о планах расследовать произошедшее. Российские военные контролируют Херсонскую область в результате спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района (Херсонская область) Виталий Гура умер в реанимации от полученных ранений. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев. «Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений», — сообщил Леонтьев корреспонденту URA.RU. Гура был в реанимации. Ранее на Гура было совершено покушение, после этого он находился в реанимации в тяжелом состоянии. В СК РФ сообщали о планах расследовать произошедшее. Российские военные контролируют Херсонскую область в результате спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.