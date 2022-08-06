Замглавы администрации Новой Каховки Гура умер после нападения

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района (Херсонская область) Виталий Гура умер в реанимации от полученных ранений. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений», — сообщил Леонтьев корреспонденту URA.RU. Гура был в реанимации.
Ранее на Гура было совершено покушение, после этого он находился в реанимации в тяжелом состоянии. В СК РФ сообщали о планах расследовать произошедшее. Российские военные контролируют Херсонскую область в результате спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.
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