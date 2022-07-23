Белый дом: Байден хорошо ест и спит, несмотря на COVID-19

Джо Байден чувствует себя хорошо и продолжает работать Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент США Джо Байден после заражения коронавирусом хорошо питается и спит. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент чувствует себя хорошо. Прошлой ночью он очень хорошо спал. Съел весь завтрак и обед. Аппетит не поменялся. Он находится в очень хорошем настроении», — отметил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Белого дома.

По его словам, политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты, поэтому у него вряд ли будут осложнения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Байден заболел коронавирусом 21 июля. В связи с этим президент США будет участвовать удаленно в запланированных мероприятиях, сообщает Life . В пятницу в Белом доме сообщили, что ему стало лучше, передает телеканал 360.