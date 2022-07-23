Белый дом: Байден хорошо ест и спит, несмотря на COVID-19

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Джо Байден чувствует себя хорошо и продолжает работать Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент США Джо Байден после заражения коронавирусом хорошо питается и спит. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент чувствует себя хорошо. Прошлой ночью он очень хорошо спал. Съел весь завтрак и обед. Аппетит не поменялся. Он находится в очень хорошем настроении», — отметил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Белого дома.

По его словам, политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты, поэтому у него вряд ли будут осложнения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Байден заболел коронавирусом 21 июля. В связи с этим президент США будет участвовать удаленно в запланированных мероприятиях, сообщает Life. В пятницу в Белом доме сообщили, что ему стало лучше, передает телеканал 360.

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Президент США Джо Байден после заражения коронавирусом хорошо питается и спит. Об этом сообщили в Белом доме. «Президент чувствует себя хорошо. Прошлой ночью он очень хорошо спал. Съел весь завтрак и обед. Аппетит не поменялся. Он находится в очень хорошем настроении», — отметил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Белого дома. По его словам, политик ревакцинировался и принимает противовирусные препараты, поэтому у него вряд ли будут осложнения. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден чувствует себя хорошо и продолжает работать. Байден заболел коронавирусом 21 июля. В связи с этим президент США будет участвовать удаленно в запланированных мероприятиях, сообщает Life. В пятницу в Белом доме сообщили, что ему стало лучше, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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