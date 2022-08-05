05 августа 2022

В минспорта рассказали о гибели спортсмена под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Байк Фест в Логовушке. Курган, мотогонки, мотокросс, байк фест
Погибшему было 53 года Фото:

Причиной гибели спортсмена на чемпионате Челябинской области по мотокроссу (эндуро) стала травма головы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.

«В результате несчастного случая погиб 53-летний спортсмен. Для участия в соревнованиях он имел все необходимые медицинские документы. На трассе гонщик не справился с управлением и в результате падения получил травму головы», — рассказали в министерстве.

После падения спортсмен был экстренно госпитализирован, однако медики не смогли его спасти. Минспорта выражает соболезнования родным и близким погибшего. В министерстве заверили, что будет проведена детальная проверка всех обстоятельств гибели спортсмена.

Ранее о гибели Сергей Коновалова в соцсетях сообщили его знакомые. Соревнования проходили в селе Миасское. Факт гибели подтвердили в СУ СКР по Челябинской области.

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Причиной гибели спортсмена на чемпионате Челябинской области по мотокроссу (эндуро) стала травма головы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области. «В результате несчастного случая погиб 53-летний спортсмен. Для участия в соревнованиях он имел все необходимые медицинские документы. На трассе гонщик не справился с управлением и в результате падения получил травму головы», — рассказали в министерстве. После падения спортсмен был экстренно госпитализирован, однако медики не смогли его спасти. Минспорта выражает соболезнования родным и близким погибшего. В министерстве заверили, что будет проведена детальная проверка всех обстоятельств гибели спортсмена. Ранее о гибели Сергей Коновалова в соцсетях сообщили его знакомые. Соревнования проходили в селе Миасское. Факт гибели подтвердили в СУ СКР по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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