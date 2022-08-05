В минспорта рассказали о гибели спортсмена под Челябинском

Причиной гибели спортсмена на чемпионате Челябинской области по мотокроссу (эндуро) стала травма головы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области.
«В результате несчастного случая погиб 53-летний спортсмен. Для участия в соревнованиях он имел все необходимые медицинские документы. На трассе гонщик не справился с управлением и в результате падения получил травму головы», — рассказали в министерстве.
После падения спортсмен был экстренно госпитализирован, однако медики не смогли его спасти. Минспорта выражает соболезнования родным и близким погибшего. В министерстве заверили, что будет проведена детальная проверка всех обстоятельств гибели спортсмена.
Ранее о гибели Сергей Коновалова в соцсетях сообщили его знакомые. Соревнования проходили в селе Миасское. Факт гибели подтвердили в СУ СКР по Челябинской области.
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