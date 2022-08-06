Минобороны России уличило власти Украины в ядерном терроризме

Минобороны РФ расценивает обстрелы ВСУ по ЗАЭС как ядерный терроризм Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими боевиками с целью ядерной провокации расцениваются как ядерный терроризм, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 2005 года. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

«В соответствии с Международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм. При этом сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — заявили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим ранее неоднократно проводил провокации на радиационно опасных объектах. «Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала, благодаря эффективным действиям ВС России. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.