06 августа 2022

Минобороны РФ заявило об активизации исламистов в Сирии

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Страйкбол. Тюмень, боевики, ополченцы, страйкбол, террористы
Террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии, заявили в МО РФ Фото:

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организацией, запрещена на территории РФ) за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки группировки „Джебхат ан-Нусра“. В провинции Алеппо — семь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. С таким призывом российский лидер выступил в ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана.

*«Джебхат ан-Нусра» признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ.

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организацией, запрещена на территории РФ) за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров. «За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки группировки „Джебхат ан-Нусра“. В провинции Алеппо — семь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. С таким призывом российский лидер выступил в ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана. *«Джебхат ан-Нусра» признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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