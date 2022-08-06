Минобороны РФ заявило об активизации исламистов в Сирии

07 августа 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии, заявили в МО РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организацией, запрещена на территории РФ) за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров. «За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки группировки „Джебхат ан-Нусра“. В провинции Алеппо — семь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. С таким призывом российский лидер выступил в ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана. *«Джебхат ан-Нусра» признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ.

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организацией, запрещена на территории РФ) за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров. «За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки группировки „Джебхат ан-Нусра“. В провинции Алеппо — семь обстрелов, в провинции Идлиб — два обстрела», — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. С таким призывом российский лидер выступил в ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана. *«Джебхат ан-Нусра» признан в России террористической организацией и запрещен на территории РФ.