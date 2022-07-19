19 июля 2022

Путин призвал навсегда покончить с ИГИЛ* и другими террористами

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин призвал покончить с террористами в Сирии Фото:

Необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана.

«Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок», — сказал российский лидер. Встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию транслирует телеканал «Россия-24».

В ходе встречи президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. С аналогичным призывом ранее выступал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

*Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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Необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана. «Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок», — сказал российский лидер. Встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию транслирует телеканал «Россия-24». В ходе встречи президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. С аналогичным призывом ранее выступал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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