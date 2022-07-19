Путин призвал навсегда покончить с ИГИЛ* и другими террористами

Необходимо навсегда покончить с боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими террористами в Сирии. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с главами Турции и Ирана.
«Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок», — сказал российский лидер. Встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию транслирует телеканал «Россия-24».
В ходе встречи президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США должны как можно скорее покинуть Сирию и весь регион. С аналогичным призывом ранее выступал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
*Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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