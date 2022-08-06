06 августа 2022

Сенатор Пушков огласил самый страшный кошмар НАТО

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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что руководство НАТО крайне опасается реального раскола в альянсе Фото:

Самый страшный кошмар НАТО — реальной раскол в альянсе. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран обьявить [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков.

Ранее британский политолог Марк Галеотти заявил о расколе НАТО на три лагеря. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик также отметил, что регулярные ошибки президента США Джо Байдена ведут к развалу Евросоюза и Североатлантического альянса. В Турции же появилась кампания с названием «Выйдем из НАТО».

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Самый страшный кошмар НАТО — реальной раскол в альянсе. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран обьявить [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Ранее британский политолог Марк Галеотти заявил о расколе НАТО на три лагеря. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик также отметил, что регулярные ошибки президента США Джо Байдена ведут к развалу Евросоюза и Североатлантического альянса. В Турции же появилась кампания с названием «Выйдем из НАТО».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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