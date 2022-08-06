Сенатор Пушков огласил самый страшный кошмар НАТО

07 августа 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков считает, что руководство НАТО крайне опасается реального раскола в альянсе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Самый страшный кошмар НАТО — реальной раскол в альянсе. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран обьявить [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Ранее британский политолог Марк Галеотти заявил о расколе НАТО на три лагеря. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик также отметил, что регулярные ошибки президента США Джо Байдена ведут к развалу Евросоюза и Североатлантического альянса. В Турции же появилась кампания с названием «Выйдем из НАТО».

Самый страшный кошмар НАТО — реальной раскол в альянсе. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран обьявить [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Ранее британский политолог Марк Галеотти заявил о расколе НАТО на три лагеря. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик также отметил, что регулярные ошибки президента США Джо Байдена ведут к развалу Евросоюза и Североатлантического альянса. В Турции же появилась кампания с названием «Выйдем из НАТО».