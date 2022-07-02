НАТО развалилось из-за отсутствия единого мнения по спецоперации РФ на Украине, считает Марк Галеотти Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com

Североатлантический альянс лишился единства из-за позиции по спецоперации РФ на Украине и раскололся на три формальные фракции «ястребов», «голубей» и «страусов». Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти в статье для The Times.

«Часть проблемы заключается в том, что за общими заявлениями НАТО не является по-настоящему единым целым. Именно для того, чтобы не сделать это очевидным, он воздерживался от каких-либо четких заявлений о форме завершения специальной военной операции РФ», — заявляет политолог. По его мнению, сейчас альянс раскололся на три фракции.

Первая группа стран называется «ястребами», к ним относятся страны, имеющие общую границу с Россией, рассказал эксперт. Они желают, чтобы Россия покинула освобожденные территории, включая Крым, а также получила «сокрушительный удар», под которым подразумевается госпереворот, уточнил он.

Вторую фракцию политолог назвал «голубями» и отнес к ней все страны, желающие скорейшего завершения боевых действий на Украине. «Голуби» призывают Украину уступить России Крым и Донбасс и подписать мирный договор.

А также есть третья группа стран, называющаяся «страусами», продолжил Галеотти. К ним относятся государства, желающие чтобы конфликт на Украине просто исчез, а сами они уделяют минимум внимания всей ситуации. «Они схожи с голубями, но по существу ищут линию наименьшего сопротивления», — отметил автор статьи.

Ранее в Польше заявили о расколе в НАТО из-за России. Агентство Foreign Policy также писало, что Украина приведет к расколу Европейского союза. Турецкий экономист Эрдал Карагель объявил о расколе Европы надвое. Corriere Della Sera писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался создать альтернативу Евросоюзу и пригласить туда Украину. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам бывшего СССР объединиться в новый союз.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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