Аydinlik: в Турции произошел раскол из-за членства в НАТО

Значительная часть граждан Турции хочет выхода страны из НАТО, пишет Аydinlik Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Турецкая партия «Ватан» инициировала кампанию «Выйдем из НАТО» на фоне приема в Альянс Финляндии и Швеции. Как пишет турецкая газета Аydinlik, в обществе произошел раскол из-за членства страны в НАТО.

«Кампания „Выйдем из НАТО“, инициированная партией „Ватан“, с первого же дня вызвала большой интерес у граждан. В причинах объясняют: если мы посмотрим на нынешнее экономическое положение Турции, то увидим, что у стран НАТО нет энергоресурсов. Энергия находится в нашей географии, у наших соседей. Поэтому просьба Турции о выходе из НАТО проложит путь к хорошим отношениям с нашими соседями и позволит нам преодолеть экономические трудности, в которых мы находимся», — пишет Аydinlik.

По данным газеты, значительная часть народа Турции поддержала инициативу партии. Однако есть и те, кто остается сторонником членства страны в НАТО.

Ранее Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Турция изначально выступала против такого расширения Альянса, обвиняя Финляндию и Швецию в поддержке террористов, однако по итогам саммита НАТО в Мадриде Турция все-таки поддержала заявки этих стран. В Анкаре заявили, что Швеция и Финляндия в итоге согласились сотрудничать с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом, пишет RT.