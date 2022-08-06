06 августа 2022

Свердловчанин спас выпавшего из гнезда птенца от котов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вороны, летающие около жилого комплекса
Свердловчанин спас птенца вороны Фото:

Жителей поселка Билимбай (Свердловская область) спас выпавшего из гнезда птенца вороны от котов. Об этом рассказал сам мужчина.

«Птенец выпал из гнезда, а я спас его от местных котов. Пернатый теперь не отходит от меня. Изредка улетает, чтобы полакомиться насекомыми и возвращается по одному лишь свисту», — рассказал мужчина в telegram-канал «Екатеринбург №1».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский росгвардеец спас птенца вальдшнепа. Сотрудник ведомства нашел птицу на трассе и передал орнитологам.

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Жителей поселка Билимбай (Свердловская область) спас выпавшего из гнезда птенца вороны от котов. Об этом рассказал сам мужчина. «Птенец выпал из гнезда, а я спас его от местных котов. Пернатый теперь не отходит от меня. Изредка улетает, чтобы полакомиться насекомыми и возвращается по одному лишь свисту», — рассказал мужчина в telegram-канал «Екатеринбург №1». Ранее URA.RU сообщало, что свердловский росгвардеец спас птенца вальдшнепа. Сотрудник ведомства нашел птицу на трассе и передал орнитологам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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