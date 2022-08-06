Жителей поселка Билимбай (Свердловская область) спас выпавшего из гнезда птенца вороны от котов. Об этом рассказал сам мужчина.
«Птенец выпал из гнезда, а я спас его от местных котов. Пернатый теперь не отходит от меня. Изредка улетает, чтобы полакомиться насекомыми и возвращается по одному лишь свисту», — рассказал мужчина в telegram-канал «Екатеринбург №1».
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский росгвардеец спас птенца вальдшнепа. Сотрудник ведомства нашел птицу на трассе и передал орнитологам.
Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»
Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»
Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»
Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»
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Жителей поселка Билимбай (Свердловская область) спас выпавшего из гнезда птенца вороны от котов. Об этом рассказал сам мужчина. «Птенец выпал из гнезда, а я спас его от местных котов. Пернатый теперь не отходит от меня. Изредка улетает, чтобы полакомиться насекомыми и возвращается по одному лишь свисту», — рассказал мужчина в telegram-канал «Екатеринбург №1». Ранее URA.RU сообщало, что свердловский росгвардеец спас птенца вальдшнепа. Сотрудник ведомства нашел птицу на трассе и передал орнитологам.