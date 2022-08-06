Певцы признались Екатеринбургу в любви после крупного музыкального фестиваля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ramil, Люся Чеботина, Джаро&Ханза, Леша Свик и Максим Завидия поблагодарили свердловчан за концерт в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer fest. Слова благодарности певцы выложили в свои соцсети.

«Екб люблю всем сердцем, спасибо», — написали многие артисты у себя в соцсетях. Кроме этого, певец Ханза рассказал, что после выступления один из фанатов подарил ему рубашку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершился первый день музыкального мероприятия Summer fest, 7 августа в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Также агентство рассказывало, что во время концерта Ramil остановил концерт из-за тишины в зале. Кроме этого, екатеринбуржцы узнали, что на Дне города, 20 августа, выступит музыкальная группа Filatov&Karas.

Фото: соцсеть Ramil

Фото: соцсеть Люси Чеботиной