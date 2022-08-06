06 августа 2022

Ramil, Чеботина, Джаро&Ханза признались Екатеринбургу в любви. Фото, видео

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Джаро&Ханза. Екатеринбург
Певцы признались Екатеринбургу в любви после крупного музыкального фестиваля Фото:

Ramil, Люся Чеботина, Джаро&Ханза, Леша Свик и Максим Завидия поблагодарили свердловчан за концерт в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer fest. Слова благодарности певцы выложили в свои соцсети.

«Екб люблю всем сердцем, спасибо», — написали многие артисты у себя в соцсетях. Кроме этого, певец Ханза рассказал, что после выступления один из фанатов подарил ему рубашку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершился первый день музыкального мероприятия Summer fest, 7 августа в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Также агентство рассказывало, что во время концерта Ramil остановил концерт из-за тишины в зале. Кроме этого, екатеринбуржцы узнали, что на Дне города, 20 августа, выступит музыкальная группа Filatov&Karas.

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Ramil, Люся Чеботина, Джаро&Ханза, Леша Свик и Максим Завидия поблагодарили свердловчан за концерт в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer fest. Слова благодарности певцы выложили в свои соцсети. «Екб люблю всем сердцем, спасибо», — написали многие артисты у себя в соцсетях. Кроме этого, певец Ханза рассказал, что после выступления один из фанатов подарил ему рубашку. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге завершился первый день музыкального мероприятия Summer fest, 7 августа в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят: Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International и Niletto. Также агентство рассказывало, что во время концерта Ramil остановил концерт из-за тишины в зале. Кроме этого, екатеринбуржцы узнали, что на Дне города, 20 августа, выступит музыкальная группа Filatov&Karas.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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