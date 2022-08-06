06 августа 2022

Grayzone: Зеленский освобождает педофилов для подкрепления армии

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Клипарт. Сургут, зона, осужденные, тюрьма, лагерь, исправительная колония, зеки, арестанты
Бывшие заключенные ведут бои на стороне ВСУ, сообщают в СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках плана по освобождению заключенных с боевым опытом вызволяет из тюрем фашистов, осужденных за педофилию и пытки. Об этом сообщает портал The Grayzone.

«Осужденные украинскими властями и посаженные в тюрьму за садистские пытки и изнасилование несовершеннолетних, лидеры печально известного батальона „Торнадо“ по приказу Владимира Зеленского освобождены», — говорится в статье. По информации портала, заключенным с боевым опытом будет разрешено «компенсировать свою вину», участвуя в боевых действиях.

Так, после пяти лет заключения, в июле 2022 года был досрочно освобожден Руслан Онищенко — командир расформированного батальона «Торнадо», пишут авторы, ссылаясь на сообщения украинских СМИ. «Онищенко известен как садист-психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам», — уточнили они.

Россия проводит специальную операцию по денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках плана по освобождению заключенных с боевым опытом вызволяет из тюрем фашистов, осужденных за педофилию и пытки. Об этом сообщает портал The Grayzone. «Осужденные украинскими властями и посаженные в тюрьму за садистские пытки и изнасилование несовершеннолетних, лидеры печально известного батальона „Торнадо“ по приказу Владимира Зеленского освобождены», — говорится в статье. По информации портала, заключенным с боевым опытом будет разрешено «компенсировать свою вину», участвуя в боевых действиях. Так, после пяти лет заключения, в июле 2022 года был досрочно освобожден Руслан Онищенко — командир расформированного батальона «Торнадо», пишут авторы, ссылаясь на сообщения украинских СМИ. «Онищенко известен как садист-психопат, причастный к сексуальным домогательствам к детям, жестоким пыткам заключенных и убийствам», — уточнили они. Россия проводит специальную операцию по денацификации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.
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