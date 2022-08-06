06 августа 2022
05 августа 2022

Губернатор Моор рассказал о тесных связях ЖД транспорта с Тюменью

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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , моор александр, цуканов николай
Губернатор поздравил железнодорожников и отметил вклад отрасли Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов РЖД и рассказал о тесной связи истории региона с развитием железных дорог. Он также считает, что эту связь можно проследить во многих знаковых исторических событиях. Слова губернатора ко Дню железнодорожников передает его пресс-служба.

«Развитие железной дороги тесно связано с историей Тюменской области. Каждая веха отмечена знаковыми событиями и достижениями. Будь то самоотверженный труд железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, или вклад специалистов отрасли в освоение нефтегазовых богатств Западной Сибири и покорение Севера», — передает слова Моора пресс-служба губернатора.

Глава Тюменской области также обратился с поздравлением к сотрудникам Свердловской железной дороги. «Благодарю всех сотрудников тюменского подразделения СвЖД за профессионализм и верность выбранному делу, работу по повышению безопасности перевозок, качества услуг и сервиса, неравнодушное участие в реализации новых стратегических проектов, в том числе по продвижению внутреннего туризма и туристического потенциала нашего региона», — высказался Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов РЖД и рассказал о тесной связи истории региона с развитием железных дорог. Он также считает, что эту связь можно проследить во многих знаковых исторических событиях. Слова губернатора ко Дню железнодорожников передает его пресс-служба. «Развитие железной дороги тесно связано с историей Тюменской области. Каждая веха отмечена знаковыми событиями и достижениями. Будь то самоотверженный труд железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, или вклад специалистов отрасли в освоение нефтегазовых богатств Западной Сибири и покорение Севера», — передает слова Моора пресс-служба губернатора. Глава Тюменской области также обратился с поздравлением к сотрудникам Свердловской железной дороги. «Благодарю всех сотрудников тюменского подразделения СвЖД за профессионализм и верность выбранному делу, работу по повышению безопасности перевозок, качества услуг и сервиса, неравнодушное участие в реализации новых стратегических проектов, в том числе по продвижению внутреннего туризма и туристического потенциала нашего региона», — высказался Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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