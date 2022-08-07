Роскомнадзор заблокировал сайт Patreon

Сайт Patreon заблокирован в РФ по решению Генпрокуратуры, сообщают СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису для распространения творческих произведений Patreon в России. Об этом сообщил портал «Роскомсвобода».

Согласно данным портала, доступ к сайту был ограничен 6 августа по решению Генпрокуратуры РФ. В публикации указано, что блокировка Patreon связана с заявлением журнала Doxa, выступившим против проведения российской специальной операции на Украине. Сообщение редакции было опубликовано на платформе 25 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ для проведения внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей и СМИ, а также для фильтрации трафика. Ранее в России уже заблокировали соцсети Instagram и Facebook (входят в экстремистскую корпорацию Meta, запрещенную на территории РФ) и Twitter (заблокирован в РФ).